Μετά τις καθιερωμένες ομιλίες για την επέτειο της φοιτητικής και παλλαϊκής εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, ξεκίνησε στις 14:30 η καθιερωμένη πορεία για το Πολυτεχνείο.

Η αιματοβαμμένη σημαία-σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα ξεκίνησε, μετά τις ομιλίες και την εκκίνηση των πρώτων ομάδων που βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο, για να ενωθεί με τον κύριο κορμό της πορείας.

Στη διάρκεια του προσκλητηρίου ανακοινώθηκε η ανέγερση της προτομής του φοιτητή της ΑΣΚΤ Γιάννη Καϊλή, το “25ο θύμα” του Πολυτεχνείου που είχε γράψει τα συνθήματα στις κολώνες της πύλης του.

Αμέσως μετά την έξοδο της σημαίας από τον χώρο του ιστορικού κτιρίου οι οργανώσεις των φοιτητών κι οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό τους και συνθήματα, κινήθηκαν από τα διαφορετικά σημεία συγκέντρωσής τους στο κέντρο της Αθήνας. Από το συγκρότημα του Πολυτεχνείου ξεκίνησαν οι Σύλλογοι του ΕΜΠ, ενώ οι κομματικές νεολαίες άρχισαν να συγκεντρώνονται σε σημεία πέριξ των Χαυτείων και στην Ομόνοια.

Αστυνομικές δυνάμεις είναι ακροβολισμένες στις παρόδους και διασταυρώσεις των οδών κατά μήκος της διαδρομής, καιροφυλακτώντας για να αποτρέψουν τυχόν έκτροπα. Drones της Αστυνομίας ίπτανται διαρκώς, κατοπτεύοντας την ομαλή διεξαγωγή της πορείας. Πάνω από 5.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για να εξασφαλίσουν την τάξη στο κέντρο της Αθήνας.

20 προσαγωγές στο κέντρο της Αθήνας

Σημειώνεται πως πραγματοποιήθηκαν 20 προσαγωγές έπειτα από ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις προσαγωγές μετατράπηκε σε σύλληψη, καθώς εντοπίστηκε άτομο που είχε πάνω του ποσότητα ναρκωτικών και σφυρί.