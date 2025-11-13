Οι λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, η πιθανότητα τοπικών βροχών στην Κρήτη, η κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα και οι μέτριοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Καρπάθιο Πέλαγος θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 13/11.

Ειδικότερα, για την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 14 βαθμούς), 9 έως 20 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 8 έως 19 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 4 έως 16 βαθμούς), 14 έως 19 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 13 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία στο Καρπάθιο Πέλαγος ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, που σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ασθενείς έως σχεδόν μέτριους 3-4 μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο σε μέτριους 5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα βόρεια τμήματα, περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.