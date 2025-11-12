Δημοσκόπηση της RealPolls έδειξε ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με σημαντική διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται να παραμένει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πιο αναλυτικά, η έρευνα έγινε για λογαριασμό του Protagon και σύμφωνα με τη πρόβλεψη ψήφου η ΝΔ είναι πρώτη με 30,6% και το ΠΑΣΟΚ δεύτερο με 13,9%, ενώ από τα σημερινά κόμματα που βρίσκονται στο κοινοβούλιο μένουν εκτός η Νίκη και οι Σπαρτιάτες.

Η πρόβλεψη ψήφου για τα ποσοστά των κομμάτων:

Νέα Δημοκρατία: 30,6%

ΠΑΣΟΚ: 13,9%

Ελληνική Λύση: 9,8%

ΚΚΕ: 7,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,6%

Φωνή Λογικής: 5,9%

ΜέΡΑ 25: 4,3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%

Νίκη: 1,9%

Νέα Αριστερά: 1,7%

Σπαρτιάτες: 1,5%

Άλλο κόμμα: 8%

Επίσης, με βάση την πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 24,2% και το ΠΑΣΟΚ 10%.

Πιο αναλυτικά:

Νέα Δημοκρατία: 24,2%

ΠΑΣΟΚ: 10%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,1%

Ελληνική Λύση: 6,1%

ΚΚΕ: 6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%

Φωνή Λογικής: 4,3%

ΜέΡΑ 25: 3,2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

Νίκη: 1,9%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Σπαρτιάτες: 1,2%

Άλλο κόμμα: 7,8%

Αναποφάσιστοι: 18%

Η δημοσκόπηση της RealPolls ρώτησε μεταξύ άλλων τους πολίτες για τη γνώμη που έχουν για τη συμφωνία που υπεγράφη με την ExxonMobil, με το 58,3% (30,5% «σίγουρα ναι» και 27,8% «μάλλον ναι») να το θεωρεί θετική εξέλιξη.

Ως προς τις ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, το 57,7% (30,6% «σίγουρα ναι» και 27,1% «μάλλον ναι») τις αξιολόγησαν θετικά.