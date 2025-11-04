Σε «πεδίο μάχης» μετατράπηκε η πλατεία της Σούδας, όπου συγκρούστηκαν αστυνομικές δυνάμεις και διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την άφιξη ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι.

Οι διαδηλωτές βρέθηκαν από νωρίς στην πλατεία με πανό και συνθήματα που έλεγαν ότι είναι ανεπιθύμητοι οι υποστηρικτές του πολέμου στη Γάζα.

Προσπάθησαν, μάλιστα, να κατευθυνθούν προς τη δεύτερη είσοδο του λιμανιού αλλά απετράπησαν από τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Οι συγκεντρωμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την έξοδο των πούλμαν στα οποία επέβαιναν τουρίστες του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις της αστυνομίας να τους απωθήσουν, να προκληθεί ένταση και να ρίξουν χημικά, σύμφωνα με το flashnews.gr.