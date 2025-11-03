«Τριπλές πανελλαδικές, σχολείο των SOS και της παπαγαλίας, κτίρια – ερείπια, κενά και αίθουσες – κλουβιά; Ως εδώ!», διαμηνύει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας και απευθύνει κάλεσμα για κλειστά σχολεία την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ζητώντας επίσης να κατέβουν όλοι οι μαθητές στους δρόμους σε όλη τη χώρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μαθητικές κοινότητες σε Γυμνάσια και Λύκεια έχουν ήδη συνεδριάσει, με αρκετά σχολεία να αναστέλλουν τη λειτουργία τους την ημέρα του συλλαλητηρίου, διαμαρτυρόμενα για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υποδομές, καθώς και για τις αλλαγές στο λύκειο και το απολυτήριο. Ανάμεσα στα βασικά αιτήματα των μαθητών περιλαμβάνονται η τοποθέτηση καθηγητών από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ασφαλή και σύγχρονα σχολικά κτίρια και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δεν θα εντείνει την πίεση στους μαθητές.

Πάντως, ενώ οι αποφάσεις για συμμετοχή στα συλλαλητήρια λαμβάνονται από τα μαθητικά συμβούλια, η επίσημη λειτουργία των σχολείων δεν αναστέλλεται, εκτός εάν υπάρξει σχετική απόφαση κατάληψης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κανονικά, εκτός εάν αποφασιστεί κατάληψη του σχολικού χώρου — σε διαφορετική περίπτωση, οι απουσίες καταγράφονται σύμφωνα με τον κανονισμό.

Σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας αναφέρει:

«Οι μαθητές και οι μαθήτριες παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας και βγαίνουμε στους δρόμους. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στο υπουργείο Παιδείας ότι θα ασχοληθούν με τα προβλήματα στα σχολεία μας. Εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να κάνουμε τα αιτήματα και τα προβλήματα στα σχολεία μας να ακουστούν!

Βγαίνουμε στον δρόμο και απαιτούμε: Δώστε λεφτά για την Παιδεία – σε λίγο θα πληρώνουμε για να ‘χουμε θρανία!

Μέσα φθινοπώρου και έχουμε πανελλαδικά κενά καθηγητών, τάξεις με 30 μαθητές όπου μόνο μάθημα δεν γίνεται, προβλήματα στις υποδομές που οδηγούν ακόμα και σε τραυματισμό συμμαθητών μας! Ιδιαίτερα στην Αττική, με ευθύνη κυβέρνησης και Περιφέρειας δεν έχει λυθεί ακόμα η μετακίνηση χιλιάδων μαθητών στα σχολεία τους στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πρότυπα, Πειραματικά Σχολεία!

Συνέχεια ακούμε πως δεν υπάρχουν χρήματα και κάνουν ό,τι μπορούν. Όμως εμείς ξέρουμε. Τα εκατομμύρια τα χαρίζουν αλλού! Στους πολεμικούς εξοπλισμούς, στις σφαγές λαών, όπως της Παλαιστίνης, στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και στην ΕΕ! Στους εφοπλιστές, στους βιομηχάνους, στους τραπεζίτες, στους επιχειρηματίες, αλλά και στα δικά τους σκάνδαλα και μίζες! Εμείς, η μόρφωσή μας και το μέλλον μας, μάλλον κοστίζουμε… ακριβά! Γι’ αυτό και μας τρομοκρατούν μόλις αγωνιζόμαστε, μας απειλούν με αποβολές και απουσίες!

Μας αξίζει ένα καλύτερο σχολείο, με καθηγητές στις θέσεις τους από την πρώτη μέρα, σύγχρονα κτίρια και υποδομές, δημιουργικό μάθημα και δραστηριότητες, μόρφωση και προοπτική για όλους και όχι μόνο για όσους αντέχουν οικονομικά οι οικογένειές τους.

Βγαίνουμε στον δρόμο για να το καταλάβουν: Τις τριπλές πανελλαδικές να τις ξεχάσουν!

Η κυβέρνηση, μαζί και με άλλα κόμματα του συστήματος, σχεδιάζουν να το τερματίσουν! Θέλουν μέσα στον χρόνο να φέρουν και να ψηφίσουν νόμο (το ονομάζουν “Εθνικό Απολυτήριο”) που θα περιλαμβάνει:

Για να πάρουμε απλά απολυτήριο αλλά και να μπούμε στο δημόσιο πανεπιστήμιο (στα ιδιωτικά έτσι κι αλλιώς μετρά μόνο η τσέπη!) δεν θα δίνουμε απλά πανελλαδικές! Θα δίνουμε και πανελλαδικές στην Γ’ ΓΕΛ και εξετάσεις πανελλαδικού τύπου (με ενιαία θέματα από Τράπεζα Θεμάτων, όχι ό,τι βάλουν οι καθηγητές μας) στην Α’ και Β’ Λυκείου σε όλα τα μαθήματα! Ό,τι βαθμό πάρουμε στα τετράμηνο σε κάθε μάθημα μαζί με 3 φορές πανελλαδικές εξετάσεις θα μετρά! Κάθε μάθημα, κάθε τάξη θα είναι σαν την Γ’ Λυκείου!

Αυτό να το ξεχάσουν! Εδώ με 4 μαθήματα στην Γ’ Λυκείου και πεθαίνουμε στο φροντιστήριο και στο άγχος, σιγά μη δεχτούμε να δίνουμε πανελλαδικές από την Α’ Λυκείου και στα Θρησκευτικά! Με τι λεφτά θα πάμε σε τόσα φροντιστήρια; Τι θα γίνουμε οι μαθητές; Θα κυνηγάμε απλά έναν βαθμό σαν παπαγάλοι σε θέματα εξετάσεων επί 3 χρόνια; Ό,τι είχε μείνει στο σχολείο μας έστω πιο δημιουργικό και ευχάριστο θα γίνει και αυτό SOS, θέματα, τεστ και βαθμός; Αν τους νοιάζει η είσοδός μας στα πανεπιστήμια, υπάρχει κι άλλος τρόπος: Να καταργηθεί η ΕΒΕ, να μας αφήνουν να κατοχυρώνουμε βαθμολογία όταν δίνουμε πανελλαδικές στα μαθήματα όπου γράψαμε καλά και να εξεταζόμαστε εκ νέου εκεί που ζοριστήκαμε. Θα υπήρχαν φοιτητικές εστίες, δωρεάν σίτιση για τους φοιτητές και δεν θα διαγράφανε όποιον καθυστερεί τις σπουδές του επειδή δουλεύει για να τα βγάλει πέρα!

Αυτόν τον νόμο τον έχουμε καθυστερήσει εδώ και 3 χρόνια. Θα το ξανακάνουμε!

Παίρνουμε δύναμη από όλους τους αγώνες που γίνονται. Από τις απεργίες ενάντια στον νόμο για 13 ώρες δουλειά τη μέρα, από τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, από μικρές και μεγάλες δράσεις σε σχολεία μαζί με τους γονείς και τους καθηγητές μας. Από τα αδέρφια μας τους φοιτητές, που θα είναι ξανά μαζί μας στους δρόμους για την Παιδεία όλων μας.

Βγαίνουμε στον δρόμο και τους θυμίζουμε: Είμαστε η γενιά των Τεμπών και έχουμε διαλέξει μεριά: Με τις ζωές και όχι με τα κέρδη!

Αν νομίζουν πως έχουμε ξεχάσει, κάνουν λάθος! Συνεχίζουμε να θυμόμαστε, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να απαιτούμε καμία συγκάλυψη, να πληρώσουν όλοι οι ένοχοι, όσο ψηλά και να βρίσκονται: Κράτος, κυβέρνηση, εταιρεία και υπουργοί. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στην πολιτική που βάζει τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές και είναι ακόμα εδώ: Στα κτίρια στα σχολεία μας, στους δρόμους, στα ΜΜΜ, στα νοσοκομεία, παντού!

Καλούμε:

Τα μαθητικά συμβούλια και τα σχολεία να συζητήσουν και να αποφασίσουν συμμετοχή, με τα κοινά μας αιτήματα αλλά και δικά τους αιτήματα, στη μέρα πανελλαδικών μαθητικών κινητοποιήσεων, καταλήψεων, αποχών και δράσεων, Πέμπτη 6/11.

Να οργανωθούν πέρα από την Αθήνα και σε άλλες πόλεις μαθητικές πορείες, μαζί με φοιτητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Τους φοιτητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μας να είναι στον δρόμο μαζί μας!

Απαιτούμε:

Ούτε σκέψη για τριπλές πανελλαδικές. Να λυθεί εδώ και τώρα η μετακίνηση για τους μαθητές στα σχολεία τους. Να καλυφθούν τα κενά των εκπαιδευτικών! Όχι συγχωνεύσεις τμημάτων – 15 μαθητές / τάξη, ειδικά στις Ομάδες Προσανατολισμού Γ’ ΓΕΛ. Επιδιορθώσεις και ελέγχους στα σχολικά κτίρια, στις υποδομές, στα εργαστήρια. Καμία σκέψη για αποβολή και καταστολή σε μαθητές και σχολεία που αγωνίζονται! Να γίνουν όλες οι εκδρομές, που είναι άλλωστε κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και να στηριχτούν οικονομικά όλα τα παιδιά για να πάνε. Να μειωθούν οι τιμές στα σχολικά κυλικεία, με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής μας!».