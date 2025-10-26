Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, το σκηνικό του καιρού αλλάζει, με βροχοπτώσεις να αναμένονται κυρίως στα δυτικά της χώρας, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, προσφέροντας σχετικά ήπιες συνθήκες στη θάλασσα.

Αναλυτικότερα, νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους στα δυτικά τμήματα της χώρας, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου και στη Θράκη. Από τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν σποραδικές βροχές κυρίως στα δυτικά, όπου τοπικά τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο έντονα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα δυτικά, ωστόσο στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Συγκεκριμένα, στη Μακεδονία και τη Θράκη οι τιμές θα κυμανθούν από 8 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 12 έως 28, στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά από 11 έως 21, ενώ στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου το θερμόμετρο θα δείξει από 14 έως 21 βαθμούς, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 23, στις Κυκλάδες από 14 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 16 έως 23 και στην Κρήτη από 11 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο αρχικά θα πνέουν από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίους και θα ενισχυθούν ελαφρώς φτάνοντας τα 3 έως 5 μποφόρ. Αντίστοιχα, στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με διαστήματα ηλιοφάνειας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 23 βαθμών Κελσίου.

Για τη Θεσσαλονίκη, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα είναι πιο νεφελώδεις, με κατά διαστήματα αυξημένες συννεφιές. Οι άνεμοι θα φυσούν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.