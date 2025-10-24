«Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για την επιβίωση μας. Είμαστε αντίθετοι στα σχέδια κυβέρνησης και ΕΕ για το νέο μοντέλο αγρότη, αυτό του τσιφλικά», με τη φράση αυτή ο πρόεδρος της ΕΟΑΣ Καρδίτσας Κ. Τζέλλας έδωσε το στίγμα των προθέσεων των αγροτών, όπως καταγράφηκε στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα.

Οι αγρότες αποφάσισαν την έξοδο των τρακτέρ στους δρόμους, σε όλη τη χώρα , στα τέλη Νοεμβρίου.

Θα προηγηθεί στις 23 του μηνός πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια στην οποία θα προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης των κινητοποιήσεων οι οποίες αναμένεται να έχουν, όπως αναφέρουν οι αγρότες, δυναμικό και μαζικό χαρακτήρα.