Εξαιρετικά δύσκολο αποδεικνύεται το απόγευμα της Παρασκευής για τους οδηγούς που κινούνται στους δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς η παραδοσιακά αυξημένη κίνηση των απογευμάτων σε συνδυασμό με τις εξορμήσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου δημιουργούν σημαντικά προβλήματα σε πολλούς άξονες.

Επίσης, τροχαίο που σημειώθηκε στον Κηφισό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Πιο αναλυτικά, οι οδηγοί πρέπει να αναμένουν χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον Κηφισό, με τα σοβαρότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα προς Λαμία, ξεκινώντας από την έξοδο της Λεωφόρου Ποσειδώνος, ενώ η κίνηση προς Πειραιά είναι λίγο πιο ομαλή. Παράλληλα, η κυκλοφορία σε Κηφισίας και Μεσογείων παρουσιάζει καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στους κεντρικούς δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττικής, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε βασικούς οδικούς άξονες, όπως η Αθηνών-Λαμίας (και στα δύο ρεύματα), η Λεωφόρος Κηφισού (ανόδου), η Λεωφόρος Κηφισίας (ανόδου και καθόδου), η Βασιλίσσης Σοφίας (ανόδου και καθόδου), η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Βασ. Κωνσταντίνου, η Σταδίου, η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Φιλελλήνων, η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, αλλά και η Λεωφόρος Ποσειδώνος σε διάφορα τμήματα προς Πειραιά.

Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στην Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη και στην Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά σε σημεία του ρεύματος προς Ελευσίνα, ενώ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο η αναμονή κυμαίνεται από 10 έως 15 λεπτά, ειδικά στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

άνω των 30΄από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης.

Περιφ.Υμηττού 20΄-25' από κόμβο Αγ.Παρασκευής έως κόμβο Μεταμόρφωσης.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. https://t.co/gRbgrSFrpx — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 24, 2025

