Ο Γιώργος Λιάγκας φάνηκε ενοχλημένος με ένα από τα θέματα της σημερινής εκπομπής του στον ΑΝΤ1.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Δέσποινα Καμπούρη παρουσίασε τις δηλώσεις της Νόνης Δούνια στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου η ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την περσινή εκπομπή του Κώστα Τσουρού, στην οποία συμμετείχε.

«Βαριέμαι πάρα πολύ με το πώς πέρασαν όλοι στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Είναι κάτι το οποίο το βαριέμαι τρομακτικά. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν έβλεπα ΑΝΤ1, θα άλλαζα κανάλι. Το έχω βαρεθεί το θέμα αυτό. Δηλαδή, ασχολούμαστε με μια εκπομπή που κόπηκε πριν από έναν χρόνο και ακόμα ασχολούμαστε για το πώς πέρασαν. Δεν με αφορά, αλήθεια», ανέφερε έντονα ενοχλημένος ο Γιώργος Λιάγκας.

«Για ποιον λόγο να παίζω εγώ πώς πέρασαν πέρσι στην εκπομπή του Τσουρού; Δηλαδή ειλικρινά! Τι με ενδιαφέρει εμένα; Βρείτε κανένα ενδιαφέρον θέμα να παίξουμε. Εγώ θα άλλαζα κανάλι αν έβλεπα το “Πρωινό”. Έχω βαρεθεί την εκπομπή μου σήμερα. Αν ήμουν στο σπίτι μου, θα σας άλλαζα σήμερα», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής.