«Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η έλλειψη σοβαρότητας από όλες τις πλευρές. Με μια αυθόρμητη κίνηση του Πάνου Ρούτσι να διαμαρτυρηθεί για τα εύλογα και αυτονόητα, έχει γίνει τελικά αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Δεν θα έπρεπε καθόλου να υπάρξει αυτή η τροπολογία που τελικά ψηφίστηκε, διότι ο συμβολισμός της και ο χρόνος της επιλογής, προφανώς, δημιουργούν ερωτήματα και προσβάλλουν την προσπάθεια ημών, των συγγενών των θυμάτων», είπε ο πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, Αντώνης Ψαρόπουλος, σχετικά με τη δημόσια συζήτηση και τα γεγονότα που εκτυλίσσονται για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1 και ερωτηθείς για το αν θα συμμετέχει σε συγκέντρωση που έχουν καλέσει συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών την 28η Οκτωβρίου, ανέφερε: «Είναι υπό σκέψη, αν και νομίζω ότι δεν θα κατέβω για αυτόν τον λόγο. Έχω τις επιφυλάξεις μου, επειδή όμως έχει φοβηθεί το μάτι μας στην κυριολεξία και μπορεί να υποκρύπτονται πάρα πολλά πράγματα πίσω από αυτήν την ενέργεια, την οποία δεν την προκαλέσαμε εμείς οι συγγενείς, την προκάλεσε η κυβέρνηση. Γι’ αυτό είμαι επιφυλακτικός και δεν θέλω να πάρω ούτε αρνητική ούτε θετική θέση στο ζήτημα αυτό».

«Κατανοώ όσους αυθόρμητα θα πάνε και εφόσον αυτό ξεκινάει από κάποιους άλλους συγγενείς, εγώ είμαι μαζί τους, ακόμη και αν δεν έχω τη φυσική μου παρουσία εκεί», συμπλήρωσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος.

«Μπορεί να δημιουργηθούν τέτοιου είδους επεισόδια ώστε να επιβεβαιωθούν οι εμπνευστές της τροπολογίας. Σίγουρα θα υπάρξει ψύχραιμη και λογική στάση των συγγενών ημών και των υπόλοιπων συγγενών, δεν ξέρω όμως αν αυτό γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάποιους άλλους που θα παρευρεθούν σε αυτή τη συγκέντρωση».

Όσον αφορά τη χθεσινή εικόνα των ΜΑΤ μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, σημείωσε: «Καθόλου κολακευτική εικόνα για την Ελλάδα, εάν αυτό επιδίωκαν οι εμπνευστές της τροπολογίας, το έχουν καταφέρει. Σίγουρα δεν τιμά τη χώρα μας και δεν τιμά έναν ορθά σκεπτόμενο και ευαισθητοποιημένο Έλληνα πολίτη. Μου δίνει την αίσθηση ότι δημιουργήθηκε μια ζώνη ασφαλείας από το κοινοβούλιο».

Τέλος, όπως είπε ο Αντώνης Ψαρόπουλος: «Οπουδήποτε και αν γραφτούν τα ονόματα, ακόμα και αν σβηστούν από εκεί και επανεγγραφούν αλλού, εμένα η θέση μου είναι πιο ουσιαστική: με ενδιαφέρει ο κόσμος να είναι στο πλάι μας για τον αγώνα που δίνουμε μέχρι τέλους και να αποδοθεί ορθή και πλήρης δικαιοσύνη. Εγώ θα τιμήσω τη μνήμη της κόρης μου εάν τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει».