Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 21/10 στην οδό Τζων Κέννεντυ στο Περιστέρι με θύμα μία γυναίκα και το ανήλικο παιδί της.

Ο οδηγός του κάμπριο Ι.Χ., ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, όπως μεταδίδει το thriassio.gr έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και χτύπησε τα δύο άτομα.

Ειδικότερα, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο εκτινάχθηκε προς τα εμπρός, παρασύροντας μια γυναίκα και το μικρό παιδί της που περίμεναν να περάσουν τον δρόμο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το δίχρονο παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς.

Περαστικοί οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποιώντας τον οδηγό και παίρνοντάς του τα κλειδιά ώστε να μην επιχειρήσει να διαφύγει.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της μητέρας και του παιδιού, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.