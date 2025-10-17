Μετά την επιτυχημένη παρουσία του στην Αθήνα, το ΔΕΗ The Butterfly Trail «ανοίγει τα φτερά του» και ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν μία mixed reality εμπειρία, που συνδυάζει την επιστήμη, τη φύση και την τεχνολογία μέσα από μία καινοτόμο ματιά.

Από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου, το Πάρκο Ξαρχάκου, μεταμορφώνεται σε μια φαντασμαγορική εγκατάσταση όπου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την ιστορία του επιστήμονα και βοτανολόγου, Dr. Pelegrin που έφερε από το Περού σπάνια είδη πεταλούδων, δημιουργώντας ένα ψηφιακό «θερμοκήπιο» που ξεκίνησε το ταξίδι του από το Λονδίνο, ακολούθησε την Αθήνα και συνεχίζει το ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη.

Σε αυτόν τον εντυπωσιακό «βοτανικό κήπο», οι επισκέπτες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τις πεταλούδες μέσα από την οθόνη του smartphone τους. Με τη σάρωση ενός QR code, κατεβάζουν μια AR εφαρμογή που τους επιτρέπει να «ταΐσουν» τις χρυσαλλίδες με αμπούλες νέκταρ. Η διαδικασία αυτή μεταμορφώνει τις χρυσαλλίδες σε πολύχρωμες πεταλούδες, που πετούν ψηφιακά γύρω από τον επισκέπτη, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό σκηνικό. Στο τέλος της περιήγησης, οι επισκέπτες μπορούν να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες με τις πολύχρωμες πεταλούδες από αυτή την ανεπανάληπτη διαδρομή τεχνολογίας και φαντασίας, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Το ΔΕΗ The Butterfly Trail είναι ανοιχτό στο κοινό καθημερινά, από τις 15:00 έως τις 21:00, ενώ τα Σαββατοκύριακα λειτουργεί από τις 10:00 έως τις 21:00. Κάθε περιήγηση διαρκεί περίπου 20 λεπτά και φιλοξενεί ομάδες έως 40 ατόμων, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να απολαύσουν τη μοναδική αυτή εμπειρία με ελεύθερη είσοδο.

Το ΔΕΗ The Butterfly Trail, ο φαντασιακός κόσμος του διάσημου βοτανολόγου καταφθάνει στη Θεσσαλονίκη, για να ενώσει την τέχνη, την επιστήμη και την περιβαλλοντική ευαισθησία, «ταξιδεύοντας»- επισκέπτες όλων των ηλικιών.

Η ΔΕΗ, μέσα από την εμπειρία που προσφέρει στο κοινό με το The Butterfly Trail, αναδεικνύει τη σημασία της καινοτομίας στην προστασία του περιβάλλοντος και καλλιεργεί μια βαθύτερη οικολογική συνείδηση, θεμελιώνοντας ένα πιο βιώσιμο αύριο.