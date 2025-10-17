Αναστέλλεται από το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, η λειτουργία των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Με την καθιέρωση του νέου προγράμματος, τα δρομολόγια του Οδοντωτού θα εκτελούνται αποκλειστικά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ώστε να ολοκληρώνονται πριν από τη δύση του ηλίου.

Συγκεκριμένα, από το Διακοπτό θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 (09:52) και 1332 (12:17), ενώ από τα Καλάβρυτα θα αναχωρούν οι αμαξοστοιχίες 1331 (11:04) και 1333 (13:37).

Τα δρομολόγια ενόψει 28ης Οκτωβρίου

Λόγω της αναμενόμενης αύξησης των εκδρομέων για την αργία της 28ης Οκτωβρίου, επιπλέον δρομολόγια θα πραγματοποιήσουν οι αμαξοστοιχίες του τρένου του Πηλίου (3800 και 3801) την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 3800 θα αναχωρεί από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00, ενώ η επιστροφή από τις Μηλιές (αμαξοστοιχία 3801) θα γίνεται στις 15:00, με ενδιάμεση στάση διάρκειας 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις.

Τα Σαββατοκύριακα, τα δρομολόγια του Τρένου του Πηλίου θα εκτελούνται κανονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (tickets.hellenictrain.gr), το 2130121010 (ειδική τηλεφωνική γραμμή για τουριστικά τρένα) ή να επισκεφθεί τη σχετική σελίδα της Hellenic Train (www.hellenictrain.gr/ena-axiotheato-se-rages).