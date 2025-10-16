Η Eurolife FFH συμμετείχε για 9η συνεχή χρονιά στην Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, την πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 12 Οκτωβρίου. Στόχος της συμμετοχής ήταν για άλλη μια φορά η ανάδειξη της σημασίας που δίνει η εταιρεία στην εξυπηρέτηση, στη συνεργασία μεταξύ όλων των ομάδων της και η πελατοκεντρική κουλτούρα που χαρακτηρίζει τη λειτουργία της Eurolife FFH συνολικά.

Το φετινό motto, “Growing together”, εκφράζει ακριβώς το γεγονός πως μέσα από τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ των τμημάτων της, η εταιρεία εξελίσσεται συνολικά κι αυτό είναι κάτι που αποτυπώνεται καθημερινά στην εμπειρία εξυπηρέτησης που προσφέρει στους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Κατά τη διάρκεια της φετινής Εθνικής Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών, αναδείχτηκαν οι προσωπικές πορείες εξέλιξης των στελεχών του Eurolife Experience Center (EEC), που αποτελούν απτά παραδείγματα της ανταμοιβής και της αναγνώρισης που δείχνει η Eurolife FFH στις προσπάθειες των ανθρώπων της, και φυσικά η επένδυση που κάνει η εταιρεία στην εκπαίδευση – αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της.

Παράλληλα, ο εορτασμός της Εθνικής Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών αποτέλεσε μια εξαιρετική αφορμή προκειμένου η Eurolife FFH να προσκαλέσει τα στελέχη της να κάνουν έναν απολογισμό των δεξιοτήτων που κατάφεραν να αναπτύξουν τη χρονιά που πέρασε, αλλά και να επικοινωνήσουν το ποιες είναι εκείνες που επιθυμούν να καλλιεργήσουν στο άμεσο μέλλον – μια ακόμα ενέργεια που αποτυπώνει τη δέσμευση της εταιρείας στη φροντίδα για προσωπική πρόοδο των ανθρώπων της αλλά και των ομάδων της συνολικά.

Επιπλέον, μέσα από τη δράση με τίτλο “The Growth Chain”, η εταιρεία προσκάλεσε διαφορετικές διευθύνσεις της εταιρείας να μοιραστούν τις σκέψεις και τις ιδέες τους για βελτίωση στη ροή των καθημερινών εργασιών, με στόχο τη θετική επίδραση στην εμπειρία του πελάτη. Έτσι, για άλλη μια φορά ενθάρρυνε την ανταλλαγή απόψεων στο εσωτερικό της, ανέδειξε την αξία της συνεργασίας ανάμεσα στις ομάδες της, και ταυτόχρονα συγκεντρώθηκαν ιδέες και προτάσεις που θα βελτιστοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες και τους συνεργάτες που την εμπιστεύονται καθημερινά.

Δεν έλειψαν φυσικά οι δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία που έχει για τη Eurolife FFH το wellbeing των ανθρώπων της. Η διοργάνωση ενός τουρνουά air hockey πρόσφερε στιγμές σύνδεσης και διασκέδασης, ενώ, όπως και πέρυσι, η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με μια διασκεδαστική εξόρμηση εκτός Αττικής για τα στελέχη του Eurolife Experience Center.

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να αναγνωρίζει τις προσπάθειες των στελεχών της, που δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Η συμμετοχή της στην Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί κάθε χρόνο μια ευκαιρία να αναδειχθεί στην πράξη η έμφαση που δίνει η εταιρεία στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, αλλά και στη σύνδεση και τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων της, απαραίτητο συστατικό για την εξέλιξη της εταιρείας και των στελεχών της.