Αντιμέτωποι με μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις είναι οι οδηγοί την τελευταία ώρα σε μεγάλο κομμάτι του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας, προβλήματα υπάρχουν στην είσοδο της Αθηνών – Κορίνθου (Λ. Αθηνών), στην είσοδο της Αθηνών – Λαμίας, σε Μεσογείων, Κατεχάκη, Κηφισίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Συγγρού (άνοδος), Σταδίου, Βουλιαγμένης και Ποεσιδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου, ρεύμα προς Πειραιά).

Την κατάσταση στον Κηφισό δυσχεραίνει και η παρουσία ενός ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της γέφυρας της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Αθήνα.

