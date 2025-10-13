Σε υπόγεια που βρίσκονται δίπλα σε λεβητοστάσια αναγκάζονται να κάνουν μάθημα μαθητές στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης. Οι εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας προκαλούν οργή και ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών.

Το πιο παράδοξο, ωστόσο, είναι ότι κατά τη διαδικασία των εγγραφών, οι αρμόδιες αρχές ζητούν από τους γονείς να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία αποδέχονται τη φοίτηση των παιδιών τους στα υπόγεια.

Η Μάχη Χατζηδάφνη, πρόεδρος Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Γυμνασίου του Ευόσμου, το οποίο είναι ένα από τα σχολεία που κάνουν μάθημα σε υπόγεια, μίλησε το πρωί της Δευτέρας 13/10 στο Mega και την «Buongiorno» τονίζοντας: «Μας ζητούν να υπογράψουμε πως εν γνώσει μας τα παιδιά θα είναι στα υπόγεια εκ περιτροπής ανά δύο μήνες το κάθε τμήμα. Οι φωτογραφίες αυτές είναι από διάφορα σχολεία. Στο 3ο ΓΕΛ είναι 5 οι υπόγειες αίθουσες. Το θέμα ξεκίνησε όταν επιλέχθηκαν αυτά τα δύο σχολεία να γίνουν Ωνάσεια. Το σχολείο φιλοξενεί γύρω στα 350 παιδιά και με τα Ωνάσεια ένα ποσοστό των παιδιών θα έμενε εκτός του Δήμου».

«Κάναμε την έρευνα για να δούμε πού θα πάνε αυτά τα παιδιά και διαπιστώσαμε ότι και 50 παιδιά να μείνουν εκτός των Ωνασείων δεν υπάρχει χώρος. Σε αυτές τις αίθουσες είναι από 25-27 παιδιά. Σκεφτείτε να γίνουν αυτές οι αίθουσες με 30 άτομα και να είναι και υπόγεια. Οι αίθουσες αυτές είναι δίπλα στα λεβητοστάσια. Είναι τριτοκοσμικές οι συνθήκες. Αφού κάναμε εξώδικο για τα Ωνάσεια είπαν ότι προσπαθούν» συμπλήρωσε.