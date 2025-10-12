Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Ανδρόμαχος, Μάχος

Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη

Βαλάντης, Βαλάντιος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Καρπός

Αγαθονίκη

Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία

Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλώρινα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα, Ντία, Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρέντος, Φλορέντσος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Συμεών του Νέου θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου ασκητού εν Κύπρω

Άγιοι Πρόβος, Τάραχος και Ανδρόνικος

Οι Άγιοι Πρόβος, Τάραχος και Ανδρόνικος μαρτύρησαν στον μεγάλο διωγμό κατά των χριστιανών επί Διοκλητιανού (τέλη 3ου – αρχές 4ου αιώνα) στην περιοχή της Κιλικίας. Ο Πρόβος καταγόταν από την Παμφυλία, ο Ανδρόνικος από την Έφεσο και ο Τάραχος από την Ιλλυρία. Ήταν στρατιώτες, βαθιά αφοσιωμένοι στην πίστη τους, και άριστοι γνώστες της Αγίας Γραφής.

Οι τρεις συνελήφθησαν επειδή αρνήθηκαν να αποκηρύξουν την πίστη τους και οδηγήθηκαν σε πολλά βασανιστήρια: του Τάραχου συνέτριψαν τη σιαγόνα και έκαψαν τα χέρια, τον ανέβασαν σε ξύλο ανάποδα πάνω από καπνό, και του έκοψαν το κεφάλι· τον Πρόβο μαστίγωσαν σκληρά, τον έκαιγαν με σίδερα και τραυμάτισαν το σώμα του σε διάφορα σημεία· στον Ανδρόνικο χάραξαν τα πόδια, του έκοψαν τη γλώσσα και μαχαίρωσαν επανειλημμένα το σώμα του.

Παρ’ όλα τα βασανιστήρια, κανένας τους δεν λύγισε αλλά παρέμειναν ακλόνητοι στην πίστη, εμπνέοντας και άλλους χριστιανούς. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους στις 12 Οκτωβρίου ως σύμβολα γενναιότητας, αφοσίωσης και πνευματικής δύναμης.

Ακούστε το Απολυτίκιον