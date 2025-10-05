Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 5 Οκτωβρίου στην Κηφισίας, όταν 94χρονος οδηγός έπεσε σε νησίδα και έριξε φωτεινό σηματοδότη.

Το ατύχημα έγινε στο ρεύμα προς Αθήνα, στη συμβολή με την οδό Αριστοτέλους, ενώ ο ηλικιωμένος οδηγός και η σύζυγός του η οποία βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, διακομίστηκαν στο Γεννηματάς.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι ο ηλικιωμένος εμφάνισε ξαφνικά πρόβλημα υγείας, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του και τον έλεγχο του οχήματος. Στο σημείο βρίσκεται περιπολικό της Τροχαίας ενώ προσωπικό της περιφέρειας φροντίζει για τον φωτεινό σηματοδότη.