Στο νοσοκομείο για εξετάσεις μεταφέρθηκε ο οδηγός του δικύκλου μετά από τροχαίο στο κέντρο της Λαμίας, την ώρα αιχμής, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

ΙΧΕ παραβίασε το STOP της οδού Έσλιν και συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε ντελιβεράς και κινούνταν κανονικά επί της οδού Δροσοπούλου.

Ο οδηγός του δικύκλου βρέθηκε στο οδόστρωμα, ωστόσο δεν φάνηκε να τραυματίζεται. Για καλό και για κακό όμως διακομίστηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας για να του γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

Και τα δύο οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές.

Για μερικά λεπτά έκλεισαν και οι δύο δρόμοι, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο.