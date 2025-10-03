Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται πλέον τα δίδυμα αδέρφια τα οποία ήταν μαζί με τον 53χρονο που σκοτώθηκε σε σπηλιά στους Γόννους Λάρισας αναζητούσαν τουρκικά πεντόλιρα.

Τα δύο αδέρφια, όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 3/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα μετά από προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν, ενώ ο 77χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Τη μοιραία ημέρα που ο 53χρονος έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, οι τέσσερις τους θα έκαναν εργασίες προκειμένου να κατέβουν περισσότερο στη σπηλιά.

Υπενθυμίζεται πως ο 53χρονος έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε σε βαθύ τούνελ της σπηλιάς και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του από άντρες της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής.

Φως στα αίτια του θανάτου του θα ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς εκτιμάται πως ο 53χρονος εισέπνευσε μονοξείδιο, διοξείδιο ή μεθάνιο.