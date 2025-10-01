Νέα στοιχεία που αφορούν τον τραγικό θάνατο 53χρονου που έψαχνε λίρες στη Λάρισα βλέπουν το «φως». Ο άνδρας ξέμεινε από οξυγόνο και έπεσε αναίσθητος.

Ο 53χρονος εγκλωβίστηκε σε σπηλιά βάθους 22 μέτρων στους Γόννους Λάρισας ενώ έψαχνε για κρυμμένες λίρες, αργά το βράδυ της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Όπως φαίνεται και στην εκπομπή LiveNews η σπηλιά στην οποία μπήκε ο 53χρονος έχει αρκετές διακλαδώσεις και είναι αρκετά δύσκολα να εισέλθεις, αλλά και να βγεις από αυτή την αυτοσχέδια σπηλιά.

Για να φτάσει κάποιος στο τέλος της σήραγγας έπρεπε να δεθεί στους αυτοσχέδιους κόμπους. Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη ένας από τους κόμπους έσπασε, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό και να χτυπήσει το κεφάλι του.

Στο βίντεο της εκπομπής LiveNews φαίνεται το σημείο που υπάρχει σπηλιά στην οποία μπήκαν οι χρυσοθήρες προσπαθώντας να λύσουν το μυστήριο με τις λίρες.