Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά

Μεθοδία

Ερμογένης

Ποιος γιορτάζει αύριο

Θωμάς, Τομ, Θωμαή

Ερωτηίς, Ερωτηίδα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίας Χαριτίνης μάρτυρος, Οσία Μεθοδία της Κιμώλου, Αγίου Ερμογένη

Αγία Χαριτίνη

Η Αγία Χαριτίνη καταγόταν από την Αμισό του Πόντου και έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού. Ορφανή από μικρή, μεγάλωσε κοντά στον ευσεβή χριστιανό Κλαύδιο, ο οποίος την αγάπησε και την ανέθρεψε σαν κόρη του. Διακρινόταν για την ευφυΐα και τη φλογερή της πίστη, οδηγώντας πολλούς στην οδό του Χριστού. Γύρω στο 304 μ.Χ., καταγγέλθηκε ως χριστιανή και οδηγήθηκε σε ανάκριση ενώπιον του επάρχου Δομετιανού. Ομολόγησε χωρίς δισταγμό την πίστη της και υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, από τα οποία σώθηκε θαυματουργικά. Της ξύρισαν το κεφάλι αλλά δια θαύματος τα μαλλιά της ξαναφύτρωσαν. Έβαλαν αναμμένα κάρβουνα στο κεφάλι της με ξύδι, έκαιγαν τα πλευρά της με λαμπάδες, ξερίζωσαν τα νύχια της, και της έδεσαν μια πέτρα στο λαιμό για να τη ρίξουν στη θάλασσα, αλλά ο Θεός την έσωσε και πάλι. Τέλος, απειλήθηκε με βιασμό σε πορνείο και η Αγία παρακάλεσε τον Θεό να την κρατήσει αγνή. Εκείνη την ώρα παρέδωσε το πνεύμα της. Το σώμα της πετάχτηκε στη θάλασσα αλλά εκβράστηκε στην ακτή, όπου ο Κλαύδιος το παρέλαβε και το ενταφίασε με ευλάβεια. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της στις 5 Οκτωβρίου και αποτελεί σύμβολο αγνότητας, θάρρους και ακλόνητης πίστης

Ακούστε το Απολυτίκιον