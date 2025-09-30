Ένας γερανός που χρησιμοποιούνταν για τη φόρτωση τμημάτων ανεμογεννητριών, τούμπαρε το πρωί της Τρίτης (30/9/25) κοντά στο τελωνείο Στυλίδας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ο χειριστής – οδηγός του, γλίτωσε σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, από τα χειρότερα, βγαίνοντας με αμυχές από τα σπασμένα τζάμια του καταστραμμένου κουβουκλίου.

Προανάκριση για το πώς ακριβώς συνέβη το εργατικό ατύχημα, διεξάγει το Λιμεναρχείο Στυλίδας που θα εξετάσει και αν τηρήθηκαν οι αυστηροί κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας που οφείλουν οι εμπλεκόμενοι να τηρούν σε ανάλογες εργασίες.

Η περιοχή αποκλείστηκε μέχρι να σηκωθεί το βαρύ όχημα και να τακτοποιηθούν τα μεγάλα κομμάτια των ανεμογεννητριών.

Δείτε φωτογραφίες: