Το Αγγλόφωνο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα έκανε την επίσημη έναρξή του στις 7 Οκτωβρίου 2024, και πλέον οι συντελεστές του μπορούν να δηλώνουν ότι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Η πρώτη χρονιά συνοδεύτηκε από δυναμικό όραμα και ενθουσιασμό, αλλά και από ζητήματα που έπρεπε να λυθούν εγκαίρως – κάτι που, όπως φαίνεται, επιτεύχθηκε. Πλέον, το πρόγραμμα περνά στη δεύτερη ακαδημαϊκή του φάση και την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε το Open Day στο αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» στη Βιόπολη Λάρισας. Πενήντα πρωτοετείς φοιτητές, κυρίως από την Κύπρο αλλά και από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Σουηδία, το Σουδάν και το Μαρόκο, εντάχθηκαν στη σχολή, δίνοντας συνέχεια σε ένα φιλόδοξο εγχείρημα με διεθνή χαρακτήρα, που φιλοδοξεί να προσελκύει φοιτητές από κάθε γωνιά του κόσμου.

«Βρισκόμαστε σε φάση ανάπτυξης»

Η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί ως σταθμός για την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου, συνδέοντας τη Λάρισα με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και προσφέροντας όχι μόνο ακαδημαϊκή ποιότητα αλλά και σημαντική πολιτισμική ώσμωση. Ο Καθηγητής Ιατρικής και Διευθυντής του Προγράμματος, Δημήτρης Μπόγδανος έχει τονίσει επανειλημμένα ότι το Αγγλόφωνο Τμήμα δεν περιορίζεται στη χρηματοδοτική ενίσχυση ή την απλή προβολή του Ιδρύματος, αλλά αποτελεί «επενδυτικό βήμα προς την καλλιέργεια φοιτητών με παγκόσμια αντίληψη, εφοδιασμένων με γνώσεις, εμπειρίες και κοινωνική ευαισθησία, έτοιμους να διακριθούν σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κόσμο».

Κατά τη διάρκεια του Open Day, ο κ. Μπόγδανος υπογράμμισε: «Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιορτάζουμε την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και υποδεχόμαστε με αίσθημα ευθύνης 50 νέους φοιτητές για να σπουδάσουν Ιατρική». Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέλη της διοίκησης, καθηγητές και φοιτητές.

Ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Λάρισας, Αριστείδης Ζιμπής, σημείωσε: «Σήμερα καλωσορίζουμε 50 νέους φοιτητές στο πρόγραμμά μας. Δουλεύει για δεύτερη συνεχή χρονιά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, ενώ γενικότερα στο Πανεπιστήμιο είμαστε σε μια φάση ανάπτυξης μπορούμε να πούμε».

Ανάμεσα σε όσους μίλησαν, η δευτεροετής φοιτήτρια Ιατρικής, Αυγουστίνα Χατζημιχαήλ από την Κύπρο, ανέφερε: «Η Λάρισα είναι μια πολύ όμορφη πόλη και ασφαλής και ακολούθως είδα ότι το πρόγραμμα είναι αρκετά καταρτισμένο με ενδιαφέροντα εργαστήρια και καθηγητές, δεν ήταν καθόλου βαρετά και το ότι θα μπούμε σε κλινική πιο γρήγορα από άλλα Πανεπιστήμια, είναι επίσης πολύ θετικό».

Το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Ιατρικής εντάσσεται στη στρατηγική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας και την προσφορά σπουδών υψηλής ποιότητας σε ξενόγλωσσους φοιτητές. Η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει θερμά την πρωτοβουλία και, όπως σημειώνει και ο κ. Μπόγδανος, το ίδιο συμβαίνει και με την πλειονότητα των πολιτών που βλέπουν το πρόγραμμα ως βήμα ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την πόλη και το πανεπιστήμιο.