Σε ένα πρωτότυπο και viral στιγμιότυπο, ο Λαρισαίος μουσικός Δημήτρης Κατσιούρας, που ζει στη Ρωσία, παίζει μπουζούκι πλάι σε μια καφέ αρκούδα -η οποία έχει το όνομα Τομ- και ησυχάζει στον ρυθμό του «Ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας».

Μιλώντας το πρωί στον Σκάι, ο Κατσιούρας εξήγησε πως γνώρισε τον ιδιοκτήτη της αρκούδας και ότι την έχει μεγαλώσει από μικρή, με αποτέλεσμα να συνηθίσει την ανθρώπινη παρουσία – όμως παραδέχθηκε πως πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να λειτουργήσει το ένστικτο του ζώου.

Όταν ρωτήθηκε αν το βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ο μουσικός έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά τέτοιο σενάριο, υποστηρίζοντας ότι όλα όσα φαίνονται συμβαίνουν πραγματικά.

Το βίντεο -που δεν είναι καινούργιο- έχει προκαλέσει αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σχόλια και απορίες για το αν πρόκειται για κινηματογραφική σκηνή ή ρεαλιστική στιγμή, αλλά ο ίδιος ο πρωταγωνιστής επιμένει πως δεν υπάρχει καμία επεξεργασία ή ψεύτικο στοιχείο στο βίντεο.

Το ασυνήθιστο δίδυμο -ο μπουζουκτσής και ο γίγαντας της άγριας φύσης- έχει ήδη γίνει viral στο διαδίκτυο και όχι άδικα.