Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν πέντε μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» εισέβαλαν στον χώρο του Προξενείου των ΗΠΑ, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις. Το περιστατικό έληξε με την προσαγωγή των πέντε ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, σκαρφάλωσαν στη σκαλωσιά που έχει αναπτυχθεί στην πρόσοψη του Εμπορικού Κέντρου «Πλατεία», όπου στεγάζεται το Αμερικανικό Προξενείο και ανάρτησαν ένα πανό που έγραφε “Genocide” στα αγγλικά και πέταξαν εκατοντάδες τρικάκια στην οδό Τσιμισκή.

Στο σημείο κατέφθασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με περιπολικά και δυνάμεις ασφαλείας. Περίπου μία ώρα μετά την έναρξη της διαμαρτυρίας και αφού φώναξαν συνθήματα, τα μέλη της συλλογικότητας αποφάσισαν να τερματίσουν τη δράση τους.

Με την καθοδήγηση της Αστυνομίας, οι δράστες εισήλθαν στο κτίριο από ένα παράθυρο και αμέσως μετά προσήχθησαν από τις αρχές.