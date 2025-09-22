Οι 321 μετανάστες από την Αγυιά βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας απ’ όπου θα μεταφερθούν σε δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα με το μεγάλο σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος. Πιο συγκεκριμένα, το σκάφος θα τους μεταφέρει απευθείας στην Καβάλα και από εκεί στην κλειστή δομή Σερρών.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews στην Κρήτη

Μάλιστα, κατά τη μεταφορά τους θα υπάρχει συνοδεία και άλλου σκάφους του λιμενικού.

Ανάμεσα στους 321 μετανάστες που θα μεταφερθούν σήμερα είναι γυναίκες και παιδιά.

Πρόκειται για τους τελευταίους 321 μετανάστες των πρόσφατων «κυμάτων» μεταναστών που διασώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου.

Η επιχείρηση μεταφοράς τους στην κλειστή δομή Σερρών γίνεται σε συνεργασία λιμενικού και αστυνομίας, καθώς θεωρούνται κρατούμενοι. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο ίδιο σκάφος θα μπουν και 40 επιπλέον μετανάστες από τα υπόλοιπα μέρη της Κρήτης.

Ως γνωστόν, ο εκθεσιακός χώρος της Αγυιάς βίωσε δραματικές στιγμές το προηγούμενο διάστημα, με τους μετανάστες να ξεπερνούν τους 1100, πολλοί εκ των οποίων μάλιστα παρέμεναν στον χώρο για περισσότερες από τρεις εβδομάδες! Συνέπεια αυτού, οι εντάσεις που δημιουργούνταν σε συχνά διαστήματα, με την κατάσταση να ξεφεύγει των ορίων.

Δείτε φωτογραφίες από το λιμάνι της Σούδας: