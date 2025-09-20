Τα ξημερώματα του Σαββάτου έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά δεκάδες μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από την Κρήτη στο πλαίσιο της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την αποσυμφόρηση του νησιού.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με ορισμένους από τους μετανάστες να αποβιβάζονται φορώντας χειροπέδες.

Η κίνηση αυτή υλοποιεί το σχέδιο που είχε ανακοινώσει πριν από τέσσερις ημέρες ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Ο υπουργός είχε αναφέρει ότι εκατοντάδες μετανάστες θα μετακινηθούν σε δομές της ενδοχώρας, διευκρινίζοντας παράλληλα το νομικό καθεστώς τους. Όπως τόνισε ο κ. Πλεύρης, τα άτομα αυτά βρίσκονται υπό «διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας», καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους εισέρχονται παράτυπα στη χώρα. «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μετά την άφιξή τους στον Πειραιά, οι μετανάστες επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία με προορισμό κλειστές δομές στην ηπειρωτική Ελλάδα.