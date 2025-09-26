Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή ονομαστική εορτή

Ποιος γιορτάζει αύριο

Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη

Επίχαρις, Επιχάρια

Ζήνων

Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Η μετάστασις του ευαγγελιστού Ιωάννου του θεολόγου, Αγίου και δικαίου Γεδεών

Η Μετάσταση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου

Η Μετάσταση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου γιορτάζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία στις 26 Σεπτεμβρίου και αφορά την «ολοσωμη» ανάληψή του στους ουρανούς, σύμφωνα με ευσεβή παράδοση, όπως ακριβώς και η Θεοτόκος. Ο Ιωάννης υπήρξε ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, εκείνος που στάθηκε πιστός κάτω από τον Σταυρό του Κυρίου και έλαβε ως δείγμα αγάπης την εντολή να φροντίζει την Παναγία ως μητέρα του. Μετά την Πεντηκοστή, περιόδευσε σε πολλά μέρη, ιδίως στη Μικρά Ασία και την Έφεσο, όπου με μεγάλο ζήλο κήρυξε το Ευαγγέλιο, θαυματούργησε και κατέγραψε, δια της υπαγορεύσεως στον Πρόχορο, την Αποκάλυψη επί εξορίας στην Πάτμο.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση και τα εκκλησιαστικά κείμενα, σε βαθιά γεράματα (περίπου 105 ετών), κάλεσε τους μαθητές του έξω από την Έφεσο, τους ζήτησε να σκάψουν έναν τάφο σε σχήμα σταυρού, μπήκε μέσα και με υπομονή και αγάπη αποχαιρέτησε τους δικούς του και παραδόθηκε στο Θεό. Όταν οι πιστοί άνοιξαν τον τάφο για να λάβουν την ευχή του, δεν βρήκαν παρά μόνο τα εντάφια σπάργανα, καθώς είχε μετασταθεί ολοσωμη στους ουρανούς. Αυτή η ιδιαίτερη τιμή που του επεφύλαξε ο Θεός τον ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους Αποστόλους και συμβολίζει το μέγεθος του αποστολικού του έργου, της πληρότητας στην αγάπη και της ανιδιοτελούς αφοσίωσής του στον Χριστό.

Η Μετάσταση του Αγίου Ιωάννη αποτελεεί για την Εκκλησία απόδειξη της αιώνιας ελπίδας στη θεία φιλανθρωπία, σημείο αποκατάστασης και όραμα τελειότητας για τον πιστό που ποθεί την πνευματική ανάβαση και την ένωση με τον Χριστό. Ο Ιωάννης θεωρείται ως προστάτης των καρδιοπαθών και όσων δοκιμάζονται στην αγάπη, παραμένοντας μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία κοντά στον Κύριο, σύμφωνα με τη θεόπνευστη παράδοση.

