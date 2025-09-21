Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο 121ο χιλιόμετρο, επάνω στη γέφυρα του Μαρτίνου.

Σύμφωνα με το lamiareport, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, το όχημα που κατευθυνόταν προς Λαμία έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες από το σημείο. Από το αυτοκίνητο βγήκαν δύο άτομα, οδηγός και συνοδηγός, οι οποίοι ευτυχώς δεν υπέστησαν τραυματισμούς.

Δεν κρίθηκε αναγκαία η παρέμβαση της Πυροσβεστικής, πέραν της συνδρομής των πληρωμάτων του Α’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας και συνεργείου της Νέας Οδού, που ανέλαβε τη σήμανση του οδοστρώματος. Μέχρι να απομακρυνθεί το ανατραπέν όχημα, η δεξιά λωρίδα και η ΛΕΑ παρέμειναν κλειστές.