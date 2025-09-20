Ένα απίστευτο περιστατικό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Λουκά στη Λαμία. Ένας οδηγός, κινούμενος αντίθετα στη μονόδρομη οδό Αινιάνων, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να «κρεμαστεί» σε δρόμο που βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το τροχαίο ατύχημα προκάλεσε σοκ στους περαστικούς, καθώς ο οδηγός, αντί να στρίψει σύμφωνα με την πορεία του δρόμου, συνέχισε ευθεία. Το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου βγήκε στον αέρα και το όχημα έμεινε ακίνητο, «κρεμασμένο» στην άκρη του πεζοδρομίου, λίγα μόλις μέτρα από την άσφαλτο του κάτω δρόμου. Μέσα στην ατυχία του, ο οδηγός στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς το αυτοκίνητο δεν έπεσε.

Την ώρα του συμβάντος, η περιοχή ήταν ιδιαίτερα πολυσύχναστη λόγω γάμου στην εκκλησία του Αγίου Λουκά, γεγονός που καθιστούσε το περιστατικό ακόμα πιο επικίνδυνο για τους πεζούς.

Ο οδηγός, ο οποίος δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, προσέγγισε τις αρχές και εξήγησε την ατυχή του στιγμή, αποδίδοντας το περιστατικό στην απροσεξία του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο LamiaReport, ήταν απλά αφηρημένος και δεν κατάλαβε πως βρέθηκε εκεί με το αυτοκίνητο.