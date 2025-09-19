Τυχερή στάθηκε μέσα στην ατυχία της μια οδηγός που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9/25) στον επαρχιακό δρόμο Σπερχειάδας – Γαρδικίου.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.

Ι.Χ.Ε. με οδηγό μια γυναίκα, εξετράπη της πορείας του και έφυγε 15 μέτρα κάτω σε μεγάλη χαράδρα, καθώς σταμάτησε σε δέντρο!

Αν και η ίδια δεν τραυματίστηκε, το σημείο που σταμάτησε το αυτοκίνητο, δεν ήταν ορατό από καμία πλευρά του δρόμου, κάτι που σημαίνει ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσε να φτάσει γρήγορα βοήθεια! Για καλή της τύχη όμως, πίσω από εκείνη ακολουθούσε άλλο όχημα, ο οδηγός του οποίου έχασε από τον ορίζοντα το όχημά της. Παρατήρησε όμως τα κλαδιά από τη βλάστηση να κουνιούνται και άμεσα σταμάτησε τον τοπικό αστυνόμο που έτυχε να κατεβαίνει εκείνη την ώρα από το σταθμό στο Γαρδίκι.

Αμέσως οι δυο τους έτρεξαν να προσφέρουν βοήθεια με τον αστυνομικό να είναι αυτός που απεγκλώβισε την οδηγό από το όχημα. Μαζί τους και κάτοικοι από Κανάλια, αλλά και ο πρόεδρος του Γαρδικίου, Γιάννης Βασιλείου. Κλήθηκε επίσης η πυροσβεστική που ανέλαβε το έργο να ανεβάσει με ασφάλεια τη γυναίκα στο δρόμο, ενώ έφτασε και περιπολικό του Α.Τ. Σπερχειάδας, υπηρεσία που ανέλαβε την καταγραφή του συμβάντος.

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης προκειμένου να εξεταστεί προληπτικά.