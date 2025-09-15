Πέντε βασικοί άξονες εξετάζονται από το υπουργείο Παιδείας για το εθνικό απολυτήριο. Βασικός στόχος είναι να διασφαλίζεται και με το νέο καθεστώς το αδιάβλητο των εξετάσεων, που θα καθορίζουν τον βαθμό του απολυτηρίου. Οι σχετικές δικλείδες θα τεθούν στο τραπέζι του εθνικού διαλόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής της Κυριακής», την όλη διαδικασία θα εποπτεύει ανεξάρτητη αρχή, τα θέματα θα αντλούνται από την τράπεζα θεμάτων, ενώ η διόρθωση θα γίνεται από ειδικό σώμα αξιολογητών. Τα γραπτά θα ψηφιοποιούνται, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η αντικειμενικότητα.

Παράλληλα, η ισχύουσα ελάχιστη βάση εισαγωγής για τα ΑΕΙ θα αντικατασταθεί με βαθμολογικό όριο 10 στο εθνικό απολυτήριο, ενώ τα ίδια τα πανεπιστήμια θα έχουν πλέον λόγο στην επιλογή των φοιτητών τους.

Οι τελικές προτάσεις και οι ασφαλιστικές δικλείδες του νέου συστήματος θα συζητηθούν στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου, με στόχο την εφαρμογή του εθνικού απολυτηρίου από το σχολικό έτος 2026-2027.