Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής στη Χαλκίδα, στην παραλιακή ζώνη της Λιανής Άμμου, όταν ένας νέος άνδρας, μόλις 33 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 10:00, σε σημείο της παραλιακής όπου η κίνηση εκείνη την ώρα ήταν αυξημένη. Ο άτυχος άνδρας οδηγούσε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και κινούνταν κανονικά επί της οδού, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής– συνθήκες, ένα ΙΧ φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες του eviathema, να επιχείρησε αναστροφή.

Η αντίδραση του μοτοσικλετιστή αποδείχθηκε αδύνατη απέναντι στο ξαφνικό εμπόδιο. Ακολούθησε μια σφοδρή σύγκρουση που είχε μοιραία κατάληξη. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια, που το σώμα του οδηγού εκτινάχθηκε δεκάδες μέτρα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο 33χρονος βρέθηκε σε απόσταση περίπου 150 μέτρων, χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, με πέντε πυροσβέστες και ειδικά διασωστικά οχήματα να σπεύδουν στον τόπο της σύγκρουσης. Παράλληλα, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν είχαν πολλά να κάνουν. Ο θάνατος του νεαρού διαπιστώθηκε επί τόπου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους του.