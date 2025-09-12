Βαρύ πένθος επικρατεί στο Αίγιο μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό, στο ρεύμα προς Πάτρα, κοντά στην περιοχή της Παναγοπούλας.

Μια 70χρονη γυναίκα, κάτοικος της περιοχής, κινήθηκε για περίπου ένα χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενο όχημα. Από τη σφοδρή σύγκρουση το αυτοκίνητο της ηλικιωμένης τυλίχθηκε στις φλόγες και η ίδια βρήκε τραγικό θάνατο. Ένας από τους δύο επιβαίνοντες στο άλλο όχημα υπέκυψε επίσης στα τραύματά του.

Η είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με συγγενείς και φίλους να προσπαθούν να εξηγήσουν πώς συνέβη αυτή η τραγωδία.

«Είχαμε ανησυχίες για την κατάστασή της» λένε συγγενείς

Οικογενειακά πρόσωπα της 70χρονης μιλούν για μια γυναίκα δυναμική και δραστήρια, η οποία όμως τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως ανέφεραν στο Live News, η γυναίκα είχε διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας από την ηλικία των 48 ετών, την οποία κατάφερνε να διαχειρίζεται, ωστόσο η κατάστασή της επιδεινώθηκε μετά από ένα σοβαρό ατύχημα πριν από δύο χρόνια.

«Είχε κάνει εγχείρηση, δεν περπατούσε καλά. Της λέγαμε ότι δεν πρέπει να οδηγεί. Είχε περιορισμένη κινητικότητα, αλλά επειδή το αυτοκίνητο ήταν αυτόματο, πίστευε πως μπορούσε να τα καταφέρει», ανέφερε στενό συγγενικό της πρόσωπο.

Παρά τις προτροπές της οικογένειας και φίλων να αποφεύγει την οδήγηση, η ίδια επέμενε να μετακινείται μόνη της, συχνά για επισκέψεις σε γιατρούς – όχι της κλασικής ιατρικής, αλλά κυρίως ολιστικούς – και να εφαρμόζει εναλλακτικές θεραπείες.

Η μοιραία διαδρομή

Την ημέρα του δυστυχήματος, η 70χρονη είχε ξεκινήσει από το Λαμπίρι, όπου διέμενε, με προορισμό το Αίγιο. Κανείς δεν γνωρίζει πώς ακριβώς κατέληξε να κινείται προς Πάτρα, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εικάζεται ότι μπήκε λανθασμένα στην κατεύθυνση προς Πάτρα και κάποια στιγμή, αντιλαμβανόμενη ότι κινείται σε λάθος κατεύθυνση, προσπάθησε να κάνει αναστροφή μέσα στη σήραγγα ή στον αυτοκινητόδρομο, με τραγικές συνέπειες. Οι υπόλοιποι οδηγοί που κινούνταν νόμιμα της έκαναν σήμα να σταματήσει, όμως – σύμφωνα με μαρτυρίες – η 70χρονη δεν αντέδρασε.

«Ίσως η ασθένεια να είχε επηρεάσει πλέον και τις αντιληπτικές της ικανότητες», δήλωσε συγγενής της.