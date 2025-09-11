Με ένα σκίτσο βαθιά απαισιόδοξο και αιχμηρό, ο Αρκάς σχολίασε σήμερα τη φρικτή επίθεση που δέχθηκε η 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγας Ιρίνα Ζαρούτσκα σε τρένο στη Charlotte των ΗΠΑ, στις 22 Αυγούστου.

Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο σκιτσογράφος καταγγέλλει τη σιωπή των ΜΜΕ και την απάθεια των παρευρισκόμενων συνεπιβατών της άτυχης νεαρής, συνοδεύοντας το σκίτσο του με τη φράση: «Λευκή Ουκρανή: δεν πουλάει το θέμα».

Το σκίτσο αναπαριστά τη στιγμή της επίθεσης, με ένα μαύρο, σκοτεινό φόντο.

Το σοκαριστικό περιστατικό της 22ης Αυγούστου εκτυλίχθηκε μέσα σε συρμό του τρένου Lynx Blue Line στην Charlotte των ΗΠΑ. Θύμα ήταν η 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγας, Ιρίνα Ζαρούτσκα, η οποία δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές με σουγιά από άνδρα επιβάτη.

Στο εκτενές βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, η Ζαρούτσκα φαίνεται να κοιτάζει με τρόμο τον δράστη, καθώς προσπαθεί να προστατευτεί καλύπτοντας το πρόσωπό της με τα χέρια και μαζεύοντας τα πόδια της, τα οποία είναι γεμάτα αίμα. Παρά τη βιαιότητα της επίθεσης, κανείς από τους παριστάμενους επιβάτες δεν επεμβαίνει άμεσα.

Περίπου 15 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της επίθεσης, η γυναίκα σωριάζεται στο πάτωμα, ενώ στο υπόβαθρο ακούγεται μια φωνή -πιθανότατα άλλου επιβάτη- να λέει χαρακτηριστικά: «He got that white girl».

Η Ζαρούτσκα είχε φτάσει στις ΗΠΑ το 2022, αναζητώντας ασφάλεια και προστασία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.