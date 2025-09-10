Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Φθιώτιδα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή στις Κομποτάδες. Η πυρκαγιά προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 26 πυροσβέστες με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 9 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος ρίψεις πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.