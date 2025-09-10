Τραγικό θάνατο βρήκε μια 68χρονη γυναίκα στην Κέρκυρα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε ένα πηγάδι, το πρωί της Τετάρτης (10/9), στον Άγιο Γεώργιο.

Σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr, η 68χρονη φέρεται να είχε φύγει νωρίς το πρωί από το σπίτι της για να ποτίσει. Αργούσε όμως να επιστρέψει και ο σύζυγός της ανησύχησε και ξεκίνησε να την αναζητά, εντοπίζοντάς την τελικά μέσα στο πηγάδι, το οποίο είχε βάθος περίπου πέντε μέτρα με νερό.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι υποχώρησε ένα κομμάτι τσιμέντο από το πηγάδι με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει μέσα.

Για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας έσπευσαν στο σημείο τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με συνολικά οκτώ πυροσβέστες. Η επιχείρηση ήταν δύσκολη, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να την ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις της. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.