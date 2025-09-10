Πλήθος ταξί βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου η Αθήνα, καθώς ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν μαζική αυτοκινητοπομπή προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της 48ωρης απεργίας που έχει κηρύξει το Σωματείο τους, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και Αγοραίων (ΠΟΕΙΑΤΑ).

Η κινητοποίηση ξεκίνησε γύρω στις 10:30 από τη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με τη Σπύρου Πάτση, με πολλά ταξί να σχηματίζουν μεγάλη πομπή διαμαρτυρίας.

Η πορεία πέρασε διαδοχικά από το Μεταξουργείο, την οδό Μάρνη, την Πατησίων, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη Μιχαλακοπούλου, για να καταλήξει λίγο πριν τις 12:00 έξω από το κτίριο του υπουργείου στη λεωφόρο Μεσογείων.