Ιδιαιτέρως ζεστή προβλέπεται από τους μετεωρολόγους η σημερινή (Τετάρτη 10/9) ημέρα. Τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές θα δείξουν ακόμη και 35 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα σήμερα ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33 και τοπικά στα ανατολικά 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 29 με 31 και κατά τόπους τους 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει αύριο, Πέμπτη 11/9

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Βαθμιαία από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους αυξημένες και θα σημειωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, έως το απόγευμα.

Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, βαθμιαία θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά τους 36 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 32 με 34 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 12/9

Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα κυρίως στην κεντρική Μακεδονία θα διατηρηθούν ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από αργά το απόγευμα θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 13/9

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οι οποίες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή 14/9

Στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 με ενίσχυση από το απόγευμα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.