Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης λίγο πριν τις 23:00 στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με έναν τραυματία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα στα φανάρια της οδού Ρήγα Φεραίου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Η κυκλοφορία σε μία λωρίδα έχει προσωρινά διακοπεί μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Ο τραυματίας είναι εκτός κινδύνου.