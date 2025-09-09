Ο Κώστας Παπαζάχος αναφέρθηκε στον ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε το βράδυ της Δευτέρας την Εύβοια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική.

Ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΘ μίλησε για τους ισχυρούς μετασεισμούς που ενδέχεται να «χτυπήσουν» μέσα στις επόμενες ώρες ή και μέρες, λέγοντας ότι μπορεί το ρήγμα να δώσει έως και 4,5 Ρίχτερ και κάλεσε τον κόσμο να μην ανησυχήσει.

«Ήταν πολύ κοντά. Μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος απέχει 13 χιλιόμετρα από τον Μαραθώνα και 50 χιλιόμετρα από τον Πειραιά. Είναι πολύ κοντά το Λεκανοπέδιο στην περιοχή που έγινε ο σεισμός. Έχει γίνει αισθητός και στην Τήνο και στη Σέριφο και στη Θήβα.

Οι κινήσεις αυτές του σεισμό ήταν μεταξύ 1% και 2% και τα κτίρια στην Αθήνα έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν 15%. Δεν θα πάθουμε τίποτα με διπλάσιες από αυτές τις κινήσεις», είπε αρχικά ο Κώστας Παπαζάχος.

«Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες μικρά ρήγματα, τα οποία ούτε όνομα έχουνε, ούτε στην επιφάνεια φτάνουν, είναι υποθαλάσσια. Ξέρουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν ρήγματα. Δεν έχουν όλα τα ρήγματα όνομα. Υπάρχουν τρία αισιόδοξα μηνύματα. Δεν υπάρχουν μεγάλα ρήγματα στην περιοχή για να δώσουν έναν σεισμό 6.5 Ρίχτερ μέσα στις επόμενες μέρες και ώρα θα γίνουν ισχυροί μετασεισμοί, ένα 4 και ένα 4,5, να μην τρομάξει ο κόσμος να μην τρομάξει ο κόσμος. Δεν έχουμε τοπικό βιογραφικό».