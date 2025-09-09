Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τη συμμετοχή του Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ στη συναυλία της 21ης Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο Ντένις Ματσούεφ, γνωστός για τη δημόσια στήριξή του στον Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν θα εμφανιστεί, καθώς η Ορχήστρα επικαλείται τη διεθνή συγκυρία και τον θεσμικό της ρόλο υπέρ της συνεργασίας και του σεβασμού στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά με διαφορετικό σολίστ, που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Το μήνυμα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με συνέπεια στον θεσμικό της ρόλο και τον διαχρονικό της προσανατολισμό στη διεθνή συνεργασία, ενημερώνει το κοινό ότι η προγραμματισμένη συμμετοχή του πιανίστα Ντένις Ματσούεφ στη συναυλία της 21ης Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δεν θα πραγματοποιηθεί.

Στην πολυετή παρουσία της, η Ορχήστρα υπηρετεί την καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά και τις αξίες του ανοιχτού διαλόγου και του σεβασμού που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγει να αναπροσαρμόσει τον προγραμματισμό της σεβόμενη την πολύ πρόσφατη διεθνή συγκυρία.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά με την παρουσία άλλου σολίστ. Λεπτομέρειες που θα αφορούν και τους κατόχους εισιτηρίων θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόηση και την αδιάλειπτη εμπιστοσύνη του.