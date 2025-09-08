Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, στη Χαλκίδα, όταν αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε νεαρός, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και προσέκρουσε σε τσιμεντένια κολονάκια στην οδό Κακαρά. Το όχημα κατέληξε ακινητοποιημένο στη μέση του δρόμου.

Ο νεαρός από την πρόσκρουση στα κολονάκια τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, σύμφωνα με το evima.gr.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 04:00 το πρωί, με τους ενοίκους της περιοχής να πετάγονται έντρομοι έξω από τα σπίτια τους για να δουν τι έχει συμβεί.

«Πεταχτήκαμε έξω από τον δυνατό θόρυβο, ήταν τρομακτικός».

Η Αστυνομία που έφτασε στο σημείο εξετάζει τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα.