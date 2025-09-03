Με το γνώριμο χιούμορ του, ο Αρκάς παρουσιάζει ένα ακόμη σκίτσο για να καλημερίσει τους διαδικτυακούς του φίλους.

Στην εικόνα απεικονίζεται ένα κρεβάτι και κάτω από τα σκεπάσματα βρίσκονται ένα ανοιχτήρι και μία κονσέρβα.

Ο διάλογος που ακολουθεί δίνει το κωμικό στοιχείο με έντονα σεξουαλικά υπονοούμενα, καθώς το ανοιχτήρι λέει: «Συγγνώμη!… Δεν ξέρω τι παθαίνω κάθε φορά!» και η κονσέρβα απαντά: «Πρέπει να το πάρω απόφαση! Θα λήξω παρθένα!».

Το σκίτσο διατηρεί το χαρακτηριστικό σατιρικό ύφος του Αρκά που τον έχει καθιερώσει.