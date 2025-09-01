Ένας 54χρονος ασθενής που νοσηλευόταν στο Δρομοκαΐτειο επιχείρησε να διαφύγει, προσπαθώντας να πηδήξει την περίφραξη του ιδρύματος προς την πλευρά της Αγίας Βαρβάρας.

Κατά την προσπάθειά του, έπεσε από ύψος περίπου 2 έως 2,5 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του, ωστόσο οι γιατροί του ψυχιατρείου θα αποφασίσουν αν χρειάζεται να μεταφερθεί σε γενικό νοσοκομείο.

Κάτοικοι της περιοχής που τον αντιλήφθηκαν ειδοποίησαν αμέσως την Πυροσβεστική. Στο Δρομοκαΐτειο έγινε αντιληπτή η απουσία του ασθενούς μετά την κλήση προς τις Αρχές.

Ο άνδρας εντοπίστηκε τελικά εντός του περιφραγμένου χώρου του ιδρύματος και ενημερώθηκε σχετικά και το νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσε διασωστικό όχημα του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών για τον απεγκλωβισμό του, ενώ παράλληλα κατέφθασε και όχημα της ΕΜΑΚ.

Ήδη βρίσκονταν εκεί τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στο περιστατικό συμμετέχουνεπίσης δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της ΕΛ.ΑΣ.