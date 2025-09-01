Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) θα δώσει και εφέτος δυναμικό «παρών» στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), «σε μια κρίσιμη – κοινωνικά και πολιτικά – συγκυρία».

Όπως επισημαίνει η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της, «η παρουσία της Συνομοσπονδίας δεν θα περιοριστεί στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την κυβερνητική πολιτική, αλλά θα προχωρήσει, με “όπλο” τη γνώση και την επιστημονική τεκμηρίωση, στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της μισθωτής εργασίας.

Η Συνομοσπονδία θα παρουσιάσει τις διεκδικήσεις και τις προτάσεις της για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και της στεγαστικής κρίσης και θα θέσει το κεντρικό ζήτημα της πλήρους επαναφοράς των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων ως του μόνου δρόμου για την αποκατάσταση δίκαιων όρων εργασίας και αμοιβής για τους εργαζόμενους.

Θα ζητήσει δε, όπως πρόσφατα αναφέρθηκε, την άμεση απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης ρυθμίσεων του νέου εργασιακού νομοσχεδίου για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ρυθμίσεων που όχι μόνο ελαστικοποιούν έτι περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα αποδυναμώνουν καίρια τον θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, κρατώντας για το “κράτος – πατερούλη” τη δυνατότητα να υπερ-διευθετεί τον χρόνο εργασίας, πλήττοντας κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους και σε διαρκή επισφάλεια ευρισκόμενους εργαζόμενους.

Ταυτόχρονα, μέσω της επιστημονικής επεξεργασίας των δομών της, θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας, που στενάζει υπό το βάρος παρωχημένων και αποτυχημένων πολιτικών, οι οποίες διευρύνουν τις ανισότητες και διαρρηγνύουν τον κοινωνικό ιστό» τονίζει η ΓΣΕΕ.