Με διάβημα απαντά η Αθήνα σε «εισβολή» Τούρκων ψαράδων, που έρχονται πολύ κοντά στις ακτές της Ελλάδας και ψαρεύουν χρησιμοποιώντας μεθόδους που απαγορεύονται στη χώρα.

Μιλώντας στο OPEN, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αποκάλυψε πως ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, να προχωρήσει σε διάβημα. Σύμφωνα με τον υπουργό, ο κ. Γεραπετρίτης συμφώνησε.

«Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που άπτονται και της ΑΟΖ είναι πολύ σημαντικά και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ούτε σημειακά ούτε μικροπολιτικά και ο τρόπος που αντιμετωπίζει κανείς την πολύ ευαίσθητη κατάσταση, πρέπει είναι σοβαρός και με στρατηγική, σε βάθος. Είναι εκεί τα σκάφη του Λιμενικού, μόνιμα προσπαθούν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις, είναι εύκολο να στηθεί προβοκάτσια και να βρεθούμε στα επίπεδα θερμού επεισοδίου, κάτι που κανείς δεν θέλει. Ζήτησα από τον ΥΠΕΞ να κάνει διάβημα για το συγκεκριμένο θέμα και συμφώνησε. Υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια να ρυθμιστούν όλα τα θέματα αυτά. Οι κανόνες εμπλοκής είναι συγκεκριμένοι», είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κικίλιας.

Το «κρυφτό» των Τούρκων ψαράδων με το Λιμενικό

Μάλιστα, ο πρόεδρος των Αλιέων Καλύμνου μίλησε για εισβολή Τούρκων ψαράδων, που έρχονται, όπως είπε, οπλισμένοι και φτάνουν σε πολύ μικρή απόσταση από τις ακτές, με τουρκική ακταιωρό να παρακολουθεί.

Σύμφωνα με ό,τι έγραψε η εφημερίδα «Καθημερινή», οι Τούρκοι ψαράδες παίζουν «κρυφτό» με το Λιμενικό και την Ακτοφυλακή, φτάνοντας σε απόσταση μικρότερη ακόμα και του ενός μιλίου από τις ακτές -κάτι που, όπως αναφέρουν αυτές οι πληροφορίες, είναι γνωστό στους κατοίκους των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, εδώ και χρόνια.

Φέτος, αναφέρουν οι πληροφορίες, οι Τούρκοι έφτασαν με μεγάλες ανεμότρατες σε απόσταση αναπνοής από νησιά όπως το Αγαθονήσι, σε μια περίοδο που το ψάρεμα με αυτόν τον τρόπο απαγορεύεται αυστηρά.

Αυτή η απαγόρευση ισχύει στη χώρα μας από τις 24 Μαΐου έως τις αρχές Οκτωβρίου, όμως δεν ισχύει στην Τουρκία. Όταν οι Τούρκοι, λοιπόν, αντιλαμβάνονται πως το Λιμενικό και η Ακτοφυλακή βρίσκονται σε κάποια άλλη αποστολή, συνήθως για τον έλεγχο των παράνομων μετανασευτικών ροών ή τη διάσωσή τους, μπαίνουν σε ελληνικά νερά και ψαρεύουν αδιακρίτως. Όταν τα πλωτά μέσα του Λιμενικού και της Ακτοφυλακής επιστρέφουν για να τους ζητήσουν τον λόγο, οι αλιείς απομακρύνονται και πάλι προς την Τουρκία, με δυσαρέσκεια αρκετές φορές.