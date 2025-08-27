Παραλίγο τραγωδία το μεσημέρι στην εθνική οδό, μετά από εκτροπή ΙΧΕ αυτοκινήτου στο ύψος του 239ου χλμ του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τις Ράχες.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Αρχικά ο οδηγός οχήματος, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, έχασε τον έλεγχό του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημά του και προσπάθησε να κατέβει από αυτό ώστε να δει τη ζημιά. Εκείνη την ώρα όμως στη δεξιά λωρίδα κινούνταν φορτηγό, που χτύπησε την πόρτα και το χέρι του οδηγού του ΙΧΕ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που διακόμισε τον οδηγό στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ πληρώματα του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας και της Κεντρικής Οδού, σήμαναν το σημείο προκειμένου να αποφευχθεί και έτερο ατύχημα.

Μέχρι να απομακρυνθεί από την οδική βοήθεια το χτυπημένο όχημα, η κίνηση στο σημείο γινόταν με χαμηλές ταχύτητες.