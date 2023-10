Θλίψη και απογοήτευση προκαλεί η εικόνα των ολυμπιακών ακινήτων λίγο πριν τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών από τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Σπασμένα παράθυρα και καθίσματα, σκουριασμένα στέγαστρα που μπάζουν νερά, θρυμματισμένα τζάμια παραθύρων, καμένα γραφεία, πεταμένα δημόσια έγγραφα από ‘δω κι από ‘κει, σκουπίδια παρατημένα στις γωνίες, καλώδια που κρέμονται από τις ψευδοροφές, ανενεργοί ανελκυστήρες και λεηλατημένες εγκαταστάσεις από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί ό,τι υλικά κατασκευής και αντικείμενα υπήρχαν και θα μπορούσαν να πουληθούν, συνθέτουν την εικόνα ντροπής των πάλαι ποτέ πολυτελών σταδίων που φιλοξένησαν χιλιάδες κόσμου που χειροκροτούσε ρυθμικά τις προσπάθειες των αθλητών.

Το Newsbeast επισκέφθηκε τις εμβληματικότερες ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Αττικής προκειμένου να διαπιστώσει επί τόπου σε ποια κατάσταση βρίσκονται σήμερα και παράλληλα αναζήτησε από τις ιθύνουσες αρχές απαντήσεις για το μέλλον που θα έχει κάθε μια από αυτές. Όπως δηλώνουν οι γνωρίζοντες, δυστυχώς το 2004 χτίσαμε παραπάνω εγκαταστάσεις από όσες χρειαζόμασταν καθώς η ελληνική πλευρά δεν επέλεξε τη λύση των προσωρινών κατασκευών όπως έπραξε για παράδειγμα το Λονδίνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, αφού οι αρμόδιοι φορείς στην Αθήνα θεώρησαν πως το δέον θα ήταν τα έργα αυτά να μείνουν και για τα επόμενα χρόνια, χωρίς όμως να καθίσει κανείς να υπολογίσει το κόστος συντήρησης και ασφάλειάς τους, ούτε τον κίνδυνό της απαξίωσής τους.

Με το σβήσιμο της ολυμπιακής φλόγας κατά την εντυπωσιακή τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων και των παραολυμπιακών που ακολούθησαν, έσβησαν με μιας και τα φώτα στις εγκαταστάσεις που στοίχισαν πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ελάχιστες περιπτώσεις ξανανέβηκαν μετά οι ασφάλειες για να φιλοξενήσουν κάποιο σημαντικό γεγονός ή να εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως η Πολιτεία τους υπερσύγχρονους χώρους που είχε δημιουργήσει, όπως συνέβη σε ανάλογες περιπτώσεις στο εξωτερικό.

Ολυμπιακό Κέντρο Beach Volley Φαλήρου

Το οδοιπορικό μας στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις ξεκίνησε από το παραδομένο στη φθορά του χρόνου και τις λεηλασίες γήπεδο του μπιτς βόλεϊ. Η απόλυτη εγκατάλειψη. Καταρχάς ο καθένας μπορεί να μπει μέσα σε αυτό καθώς οι λαμαρίνες που θεωρητικά το προστάτευαν, έχουν κοπεί σε διάφορα σημεία.

Οι τοίχοι είναι γεμάτοι με συνθήματα, γραφεία και έπιπλα είναι κατεστραμμένα ενώ έχουν αφαιρεθεί ακόμη και κάποια από τα 7.000 καθίσματα που διέθετε. Όπου υπήρχε χαλκός, σιδηροκατασκευές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που μπορεί να είχαν κάποια αξία, έχουν κλαπεί, ενώ σε κάθε διάδρομο υπάρχουν σπασμένα γυαλιά.

Αν επισκεφθείς τις τουαλέτες, θα διαπιστώσεις ότι έχουν αφαιρεθεί ακόμη και οι λεκάνες. Άξιο μνείας είναι επίσης το γεγονός ότι σε έναν από τους διαδρόμους υπάρχουν εκατοντάδες φάκελοι με δημόσια έγγραφα του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και άλλων υπηρεσιών, ακόμη και από την εποχή προ του 2004. Φύλαξη δεν υπάρχει πουθενά. Όπου και όποτε θέλεις μπαίνεις. Δείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται το Ολυμπιακό Κέντρο Beach Volley Φαλήρου.

Κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do)

Σε πολύ μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Κέντρο Beach Volley Φαλήρου, βρίσκεται το κλειστό γήπεδο του Tae Kwon Do. Ο αρχικός σχεδιασμός μετά το πέρας των Αγώνων του 2004 ήταν να χρησιμοποιείται η εγκατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς πρόκειται για κλειστό γυμναστήριο που μπορεί να φιλοξενήσει 8.500 θεατές.

Είχε μάλιστα αποφασιστεί να μετατραπεί σε διεθνές συνεδριακό κέντρο, ωστόσο οι σχετικοί διαγωνισμοί δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έκτοτε το ακίνητο ενοικιάζεται περιστασιακά για εκδηλώσεις.

Έχει φιλοξενήσει μεταξύ άλλων συνέδρια κομμάτων και την διεθνή έκθεση τέχνης Art Athina, τα μουσικά βραβεία Mad Video Music Awards, συναυλίες όπως αυτή του συγκροτήματος The Prodigy, ενώ εκεί δίνονται και οι παραστάσεις Holiday on Ice και Disney on Ice. Διαβάστε το ρεπορτάζ του Newsbeast για το Κλειστό Παλαιού Φαλήρου – Tae Kwon Do.

Κλειστό Γαλατσίου

Το Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου είναι ένα κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται συχνά για παραστάσεις και τηλεοπτικές παραγωγές γνωστών ριάλιτι. Το γεγονός ότι βρίσκεται συχνά σε χρήση το κάνει να μην εμφανίζει έντονα σημάδια εγκατάλειψης σε σχέση με άλλα ολυμπιακά ακίνητα.

Η χωρητικότητά του ανέρχεται στις 6.200 θέσεις εκ των οποίων οι 5.141 είναι μόνιμες στο άνω διάζωμα και οι υπόλοιπες σε πτυσσόμενες κερκίδες του κάτω τμήματος. Εάν εξαιρέσεις κάποιες λάμπες που έχουν σπάσει και κάποιους φωτιστικούς στύλους που έχουν πέσει, κατά τα άλλα δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η αυτοψία του Newsbeast στο Κλειστό του Γαλατσίου.

Γήπεδο Μπάντμιντον Γουδή (Badminton Theater)

Αφημένο στη μοίρα του είναι εξωτερικά το πολυσυζητημένο γήπεδο Μπάντμιντον στην περιοχή του Γουδή, που έχει μετατραπεί σε θέατρο 2.500 θέσεων (Badminton Theater), φιλοξενώντας μεγάλες παραγωγές διεθνών προδιαγραφών. Οι πόρτες του είναι σφραγισμένες με σκουριασμένα λουκέτα και παντού υπάρχουν γραμμένα συνθήματα.

Τα τζάμια από τα γραφεία έχουν σπάσει ή έχουν αφαιρεθεί εντελώς, με αποτέλεσμα κάθε φορά που βρέχει τα νερά να μπαίνουν μέσα και να καταστρέφεται το πάτωμα και ο εναπομείναν εξοπλισμός, ενώ σε κάποιες γωνιές του έχουν βρει κατάλυμα άστεγοι όπως μαρτυρούν τα στρώματα και οι κουβέρτες. Οι ανελκυστήρες έχουν καταστραφεί εντελώς, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός έχει αφαιρεθεί και τα σκουπίδια είναι πεταμένα εδώ κι εκεί. Συν τοις άλλοις έχουν λεηλατηθεί τα υπόλοιπα υλικά του. Δείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα το Γήπεδο Μπάντμιντον Γουδή (Badminton Theater).

Ολυμπιακό Κέντρο Κανόε – Καγιάκ Σλάλομ Ελληνικού

Επτά αθλητικές εγκαταστάσεις που κόστισαν πάνω από 200.000.000 ευρώ δημιουργήθηκαν πριν από περίπου δύο δεκαετίες στην περιοχή του Ελληνικού προκειμένου να φιλοξενήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Μόνο το Ολυμπιακό Κέντρο Κανόε – Καγιάκ Σλάλομ στοίχισε 37 εκατομμύρια, ήτοι δέκα φορές περισσότερο από την αντίστοιχη λυόμενη εγκατάσταση που δημιούργησε το βρετανικό κράτος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Το έργο που δημιουργήθηκε στη χώρα μας ήταν πρωτοποριακό. Αποτελούνταν από τη διαγωνιστική διαδρομή, μια δευτερεύουσα προπονητική διαδρομή και μια λίμνη προθέρμανσης φυσικής δομής που καταλάμβαναν έκταση 27.000 τετραγωνικών μέτρων. Η δε συνολική έκταση του χώρου ανερχόταν στα 288.000 τετραγωνικά μέτρα. Η αυτοψία που πραγματοποίησε το Newsbeast στο Ολυμπιακό Κέντρο Κανόε – Καγιάκ Σλάλομ Ελληνικού.